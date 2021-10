Hans Becking verovert mountainbike-titel Marathon, Rooijakkers wint bij de vrouwen

Hans Becking heeft in Eijsden voor de tweede keer in zijn loopbaan het Nederlands kampioenschap op de mountainbike-discipline Marathon in de wacht gesleept. De 35-jarige Deventenaar moest tijdens de Bart Brentjens Challenge weliswaar zijn meerdere erkennen in de Belg Wout Alleman, maar die deed logischerwijs niet mee aan het NK. Strandkoningin Pauliena Rooijakkers – vijfvoudig Nederlands kampioene strandrace – pakte haar eerste titel op de Marathon.

Becking – die met zijn Nieuw-Zeelandse wegploeg Global 6 onlangs de Tour of Britain uitreed – was titelverdediger, omdat het NK Marathon vanwege corona in 2020 niet doorging. Zo veroverde de Overijsselse mountainbiker de titel eerder in 2019. Bij die laatste keer was dat ook tijdens de Bart Brentjens Challenge en toen liet hij onder meer Lars Boom achter zich.

Ook nu stonden er een aantal bekende namen uit het Nederlandse nationale wegcircuit aan de start. Onder meer Raymond Kreder (UKYO), Coen Vermeltfoort, Bas van der Kooij (beiden VolkerWessels), Piotr Havik, Sven Burger (beiden BEAT Cycling) en de afscheidnemende Jens van den Dool (Metec-Solarwatt) deden mee.

Bij de vrouwen zagen we eveneens een aantal bekenden terug. Daar stonden onder meer Nancy van den Burg, Teuntje Beekhuis (beiden Jumbo-Visma), Sabrina Stultiens (net als Rooijakkers van Liv Racing), Rozanne Slik (Bingoal Casino-Chevalmeire) en MTB Cross Country-specialiste Sophie von Berswordt aan het vertrek.