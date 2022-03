Hamstringblessure houdt Matteo Jorgenson voorlopig aan de kant

Matteo Jorgenson komt voorlopig niet in actie. De renner van Movistar moet een paar weken rust nemen, nadat uit onderzoek bleek hij zijn hamstring heeft gescheurd. Dat gebeurde bij een val in de tweede etappe van Parijs-Nice.

“Helaas heeft een MRI vandaag bevestigd ik een periode van gedwongen rust moet nemen”, zegt Jorgenson op zijn sociale media. “Na mijn val tijdens de waaiers in de tweede etappe van Parijs-Nice, wist ik dat ik mijn hamstring verrekt had bij de myotendineuze kruising (een plek waar de spieren de pezen raken, red.). Het werd elke etappe pijnlijker, maar nadat ik terug kwam in het algemeen klassement tijdens de vijfde etappe, blijf ik de pijn verbijten. Dat was een fout.”

“Mijn medische team vraagt om op zijn minst enkele weken rust te nemen, om te zien wat dat doet”, aldus de 22-jarige Amerikaan, die dit jaar al twee derde plaatsen behaalde. “Ik ben er kapot van, nadat ik fysiek een heel hoog niveau haalde deze winter, en een goed begin van het jaar had. Ik zal keihard werken bij mijn fysiotherapie om terug te keren op dit niveau.”

