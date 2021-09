Halvorsen sprint naar zege in Slowakije, Sagan nieuwe leider

Kristoffer Halvorsen heeft de derde etappe in de Ronde van Slowakije op zijn naam geschreven. De Noor van Uno-x was na een rit van 193 kilometer tussen Dolný Kubín en Považská Bystrica de snelste renner in de massasprint. Hij bleef Kaden Groves met een nipt verschil voor. Peter Sagan finishte als derde en is de nieuwe leider.

Het peloton kreeg op de derde dag een rit voorgeschoteld waarin onderweg vijf heuvels van tweede categorie bedwongen moesten worden. Na een levendige openingsfase met meerdere ontsnappingspogingen, slaagden vijf renners er uiteindelijk in om langere tijd weg te blijven.

De vlucht van de dag werd gevormd door de Spanjaard Roger Adrià (Equipo Kern Pharma), de Pool Tomasz Budzinski (HRE Mazowsze Serce Polski), de Tsjech Matěj Zahálka (Elkov – Kasper) en de Italianen Andrea Garosio en Alessandro Tonelli (beiden). Zij kregen echter niet veel ruimte van het peloton en reden een maximale voorsprong van niet veel meer dan 2,5 minuut bij elkaar

De leiders zouden het niet tot het einde volhouden. Zahalka werd als laatste overlever uit de vroege vlucht op twintig kilometer van het einde ingerekend. De blauwe brigade van Deceunick-Quick-Step nam ook in de slotfase het initiatief om de koers gesloten te houden, waardoor een massasprint de beslissing moest brengen.

In de strijd om de dagzege ging Hodeg vroeg aan, maar was het Groves die vanuit het midden pijlsnel richting de meet snelde. Aan de linkerkant kwam de Noor Halvorsen vanuit de achtergrond echter snel dichterbij. Een fotofinish moest de beslissing brengen. Daarin bleek dat Halvorsen zijn wiel als eerste over de meet drukte.

Peter Sagan neemt dankzij de verzamelde bonificatieseconden de leiding in het algemeen klassement over van Hodeg. Hij begint morgen als leider aan de slotrit, een 159 kilometer lange etappe naar Trnava.