Halve Nederlandse Julia Kopecký juniorenkampioene in Tsjechië

Julia Kopecký is de nieuwe kampioene bij de junioren in Tsjechië. De 17-jarige renster van NXTG Development U19 won met overmacht. De nummer twee Eliška Kvasničková volgde weliswaar op 49 seconden, maar nummer drie Barbora Němcová kwam al op ruim zes en een halve minuut van Kopecký binnen. Ze is overigens geen familie van de Belgische Lotte Kopecky.

Julia is namelijk in Nederland geboren en woont al haar hele leven in Leiden. Haar vader Petr is docent aan de Universiteit van Leiden. Hij ontmoette zijn Nederlandse vrouw tijdens gezamenlijk werk in Darlington, Groot-Brittanië. Daar werd de oudste telg uit de familie geboren: Tomáš Kopecký. Twee jaar later verhuisde de familie naar Nederland, waar ze nog steeds wonen.

De 22-jarige renner maakt dit seizoen indruk in het shirt van ABLOC. Hij werd onder meer zevende in Olympia’s Tour, tweede in de onverharde koers Rutland-Melton Cicle Classic, tweede in de PWZ Zuidenveldtour en onlangs nog achtste in de ZLM Tour. Die 2.Pro-koers werd gewonnen door Olav Kooij. Zijn jongere broertje Matyáš (19) is sinds dit jaar prof bij Novo Nordisk.

Tomáš maakte als jeugdrenner de keuze om voor Tsjechië uit te komen, omdat hij zo meer kans achtte op nationale selecties dan in Nederland. Hij mist overigens het Tsjechisch kampioenschap op de weg vanwege een coronabesmetting.