Guus van Schipstal zorgt voor Nederlandse zege in Ronde van Albanië

Nederlands succes in Albanië. Guus van Schipstal heeft woensdag namelijk de tweede etappe van de Ronde van Albanië op zijn naam geschreven. Hij was na een etappe van 153 kilometer tussen Korçë en Elbasan de beste van een grote groep.

De nog maar 19-jarige Van Schipstal komt in Albanië uit voor het Global Cycling Team, een clubteam overal ter wereld wedstrijden rijdt met vooral renners van regio- en clubteams uit Nederland. Zo komt Van Schipstal normaliter uit voor TWC De Kempen. Hij was vandaag in de tweede etappe sneller dan Dusan Kalaba (Servische selectie) en Jovan Divnic (Meridiana Kamen).

Dinsdag ging de Ronde van Albanië (UCI 2.2) van start met een etappe naar Korçë. Thuisfavoriet Ylber Sefa, die nog vier jaar uitkwam voor Tarteletto-Isorex, wist die openingsrit te winnen. De rittenkoers duurt nog tot en met zaterdag.