Gustavo Cesar Veloso beste in proloog Volta a Portugal zondag 27 september 2020 om 18:46

Gustavo Cesar Veloso is de eerste leider van de Volta a Portugal. De 40-jarige Spanjaard van W52-FC Porto wist in Fafe de proloog van de Portugese rittenkoers te winnen. Veloso bleef thuisrijders Rafael Reis (Feirense) en Daniel Mestre (W52-FC Porto) met één seconde te verslaan.

Met Christophe Noppe eindigde een Belg in de top-10 van de prolooguitslag. De coureur van Arkéa-Samsic gaf tien seconden toe op Veloso, die maandag de leiderstrui draagt in de eerste rit-in-lijn van Montalegre naar Viana do Castelo. De aankomst ligt dan bovenop de Alto Santa Luzia.

De Volta a Portugal (UCI 2.1) is dit jaar, net als veel andere koersen, uitgesteld op de UCI-kalender. De negendaagse rittenkoers eindigt op 5 oktober met een individuele tijdrit in Lissabon. Vorig jaar ging de eindzege naar de Portugees João Rodrigues.