zondag 31 december 2023 om 13:45

Guillaume Van Keirsbulck (32) houdt het na dertien profjaren voor bekeken

Guillaume Van Keirsbulck zien we in 2024 niet meer terug in het wielerpeloton. De 32-jarige Belg heeft namelijk besloten om zijn koersfiets aan de spreekwoordelijke wilgen te hangen. Van Keirsbulck werd in 2011 prof bij het toenmalige Quickstep Cycling Team en reed daarna nog voor Wanty-Groupe Gobert, CCC, Alpecin-Fenix en Bingoal WB.

“2023, wat een jaar! Na dertien jaar komt er nu een einde aan mijn tijd als profwielrenner. Het is niet mijn eigen keuze, maar ik ben dankbaar voor de afgelopen jaren. Ik heb een geweldige carrière gehad, al is het nog wel moeilijk om te accepteren. Ik had namelijk gehoopt om tot mijn 35ste door te koersen.”

“Ik ben dankbaar voor alle fans die me al die tijd hebben gevolgd en gesteund. Ik wil ook mijn voormalige teams en ploeggenoten bedanken. Voor alle kansen en wat we allemaal hebben meegemaakt. We hebben samen de wereld gezien. Ik sluit 2023 af met gemengde gevoelens, maar kijk met vertrouwen uit naar de toekomst”, laat Van Keirsbulck weten via Instagram.

Van Keirsbulck stond in zijn eerste profjaren te boek als een groot talent en werd door sommigen zelfs gezien als de nieuwe Tom Boonen. Die belofte wist hij nooit waar te maken, maar de West-Vlaming won in zijn loopbaan wel enkele mooie wedstrijden. Zo was hij in 2014 de beste in de Driedaagse De Panne-Koksijde, won hij dat jaar ook een rit in de Eneco Tour en was hij tevens succesvol in Le Samyn en de Antwerp Port Epic.

De voormalige belofte stond in zijn carrière ook vier keer aan de start van een grote ronde. In 2013 reed hij de Vuelta a España en in 2017, 2018 en 2022 nam hij deel aan de Tour de France. Van Keirsbulck reed dit jaar nog voor Bingoal WB, maar kon bij de Waalse ploeg niet rekenen op een contractverlenging. De Belg kwam in zijn laatste profjaar nog tot 66 koersdagen.