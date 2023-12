donderdag 7 december 2023 om 15:30

Guillaume Martin wint literaire prijs met ‘Het peloton en ik’

Guillaume Martin heeft dit jaar op de valreep nog een prijs gepakt. Niet als renner, maar als schrijver. De afgestudeerde filosoof ontving woensdag namelijk de Prix Jacques de Fouchier, een literaire prijs die uitgereikt wordt de Académie Française. Martin kreeg de onderscheiding voor zijn boek Het peloton en ik. Een filosofie van de mens in de massa.

In Het peloton en ik (in het Frans: La Société du peloton), dat deels geschreven is tijdens de Tour de France van 2021, onderzoekt Martin wat het wielerpeloton ons kan leren over dat grotere peloton: de samenleving. Hij speelt met vragen als: wanneer kies je dan voor jezelf en wanneer voor de groep? Wanneer moet je egoïstisch zijn en wanneer juist altruïstisch? Daarbij neemt hij de lezer mee op een persoonlijke tocht langs de maatschappelijke problemen van deze tijd en gebruikt hij voorbeelden uit de sport om een ander perspectief te bieden.

De Prix Jacques de Fouchier wordt toegekend aan een werk dat ‘opmerkelijk is vanwege zijn onderwerp, compositie en stijl’ en geschreven is door iemand die geen schrijver van beroep is. Vaak gaat de prijs naar een gepensioneerde minister of een diplomaat voor hun memoires, maar met Martin is er nu een profwielrenner aan het feest.

Het peloton en ik is overigens het tweede boek van Martin. Eerder schreef de 30-jarige renner Socrates op de fiets. Een filosofische Tour de France.