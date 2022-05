Guillaume Martin waarschuwt voor Etna-etappe: “Het zal moeilijk worden”

Guillaume Martin voorziet een moeilijke dag als het peloton van de Giro d’Italia morgen weer op de fiets stapt voor de bergetappe naar de Etna. De klassementskopman van Cofidis weet al wat hij kan verwachten, aangezien hij in zijn voorbereiding op de ronde op de vulkaan verbleef.

Martin verbleef in april drie weken op de Etna voor een hoogtestage in aanloop naar de Giro. Daar waren verschillende redenen voor, vertelde de Giro-debutant in gesprek met Cyclingnews. “Er waren de voor de hand liggende redenen, zoals het weer en de hoogte, maar ook het idee om de Italiaanse sfeer op te snuiven voor de Giro. Ik was ook in staat om de Etna-etappe te verkennen, dus het was een combinatie van dingen.”

Van de 22,8 kilometer lange klim op de vulkaan die de renners naar het op 1892 meter hoogte gelegen Rifugio Sapienza brengt, verwacht de 28-jarige renner dat daar verschillen kunnen worden gemaakt. “Het is dezelfde finish die in het verleden is gebruikt, maar we gaan er op een andere manier naartoe. Ik denk dat het de moeilijkste kant van de klim is, het is echt steil en ik denk dat het mogelijk is om daar al verschillen te zien.”

Ook de verplaatsing van Hongarije, waar de Giro vrijdag van start ging en drie dagen rond trok, naar Sicilië gaat een rol spelen, waarschuwde de filosoof. “Ik denk dat de rustdag moeilijk te verwerken is. We moeten maandagochtend vroeg het vliegtuig halen en dan daarvan herstellen. De etappe is relatief kort, maar er zijn wat glooiende wegen voor we zelfs maar bij de Etna aankomen. Het zal moeilijk worden.”

Gerustgesteld

Over zijn conditie is Martin, die na drie dagen 42e staat in het klassement, op een minuut van het roze, te spreken. “Mijn prikkels in de tijdrit waren vrij goed en het resultaat ook (68e op 45 tellen van winnaar Simon Yates, red.). Na de eerste etappe, waar ik natuurlijk een beetje teleurgesteld was door die verloren seconden, wist ik niet echt waar ik fysiek stond. Ik wist niet of het kwam door de valpartijen of door mijn vorm. Ik ben nu gerustgesteld; I’m in the game.”