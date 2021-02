‘Guillaume Martin verlengt contract bij Cofidis’

Guillaume Martin staat op het punt om zijn aflopende contract bij Cofidis te verlengen. Volgens L’Équipe is de 27-jarige kopman van plan om zijn handtekening te zetten onder een nieuwe verbintenis. Het nieuws zou in aanloop naar Parijs-Nice naar buiten worden gebracht.

Martin gaat zijn tweede seizoen bij Cofidis in. Na vier jaar bij Wanty-Gobert maakte hij vorig jaar zijn debuut bij het WorldTour-team uit eigen land, waar hij direct tot kopman gebombardeerd werd. In dienst van Cofidis werd Martin direct elfde in de Tour de France. Daarnaast eindigde hij als derde in het Critérium du Dauphiné en won hij in de Vuelta a España het bergklassement.

Dit jaar moet Guillaume Martin zijn seizoensstart met een week uitstellen, omdat hij tijdens het trainingskamp in januari ten val is gekomen en nog altijd herstellende is van blessures aan knie en ribben. Eind februari begint de klimmer in de Ardèche Classic (27 februari) en de Drôme Classic (28 februari) aan zijn seizoen.