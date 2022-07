Guillaume Martin twee jaar langer bij Cofidis

Guillaume Martin zal ook in 2023 en 2024 uitkomen voor Cofidis. De 29-jarige klimmer heeft zijn krabbel gezet onder een nieuwe, tweejarige verbintenis. “Ik ben van plan om de komende twee seizoenen nog meer vooruitgang te boeken”, laat Martin weten in een perscommuniqué.

Martin koos in de winter van 2019, na vier seizoenen in Belgische loondienst bij het toenmalige Wanty-Groupe Gobert, voor de ploeg van manager Cédric Vasseur. In zijn eerste seizoen voor Cofidis werd de Fransman onder meer derde in het Critérium du Dauphiné, elfde in de Tour de France en veroverde hij de bergtrui in de Vuelta a España. Een jaar later was hij de beste in de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes en reed hij top-10 in de Tour (8e) en Vuelta (9e).

Dit jaar reed hij al naar korte klasseringen in de Tour des Alpes Maritimes et du Var (3e), Drôme Classic (2e), Parijs-Nice (9e), de Ronde van Catalonië (8e) en de Mont Ventoux Dénivelé Challenge (5e). Bovendien werd hij ook verdienstelijk veertiende in de Giro d’Italia. Martin hoopte ook een glansrol te vertolken in de Tour, maar moest de ronde zondag verlaten na een positieve coronatest. “Het is enorm vaag en volledig voor interpretatie vatbaar”, is Martin kritisch op het huidige gezondheidsprotocol.

Nieuwe stap

Cofidis komt vandaag echter ook met goed nieuws op de proppen omtrent Martin, die zijn contract dus heeft verlengd tot eind 2024. “Het is een keuze voor continuïteit. We hebben drie jaar lang aan een ploeg gebouwd en we zijn op de goede weg. Ik verbeter me nog op jaarlijkse basis: ik heb het gevoel dat ik vooruitgang heb geboekt sinds mijn komst bij Cofidis. Ik wil in de komende twee seizoenen nog beter worden. Ik wil in het bijzonder Thierry Vittu en Cédric Vasseur bedanken voor het vertrouwen.”

Cédric Vasseur is een tevreden man na het zetten van de benodigde handtekeningen. “We zijn verheugd om het avontuur met Guillaume voort te zetten. Naast het feit dat hij een echte leider is, is hij door zijn professionaliteit, regelmaat en gedrevenheid een voorbeeld voor alle andere renners binnen onze ploeg. Hij wordt nu omringd door een solide ploeg en we gaan ons nog verder versterken, in de hoop met Guillaume nog een nieuwe stap te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat hij snel zal terugkeren.”