Guillaume Martin maakt sprong in het klassement: “Niet gepland om mee te zitten”

Guillaume Martin deed zaterdag, in de achtste etappe van en naar Napels, uitstekende zaken voor het algemeen klassement. De Fransman zat in de juiste vlucht en wist zo veel tijd terug te pakken op de belangrijkste klassementsrenners. Na afloop was de kopman van Cofidis meer dan tevreden.

Martin, die als negende over de streep kwam in Napels, staat nu weer keurig vierde in de algemene rangschikking. Een minuut achter de Spaanse rozetruidrager Juan Pedro López, maar wel voor mannen als Simon Yates, Richard Carapaz en João Almeida. “Na de etappe met aankomst op de Etna was ik bijzonder teleurgesteld, maar het verliep nu een stuk beter”, vertelde Martin na de finish aan Cyclingnews.

“Het was niet eens mijn plan om mee te zitten. Ik reed bij de officiële start nog in laatste positie, maar ik zat van voren toen de weg omhoog liep. Ik had goede benen, besloot een aanval te volgen en plots zat ik mee in de vlucht. Toen ik eenmaal van voren reed, wilde ik ook doorrijden.” In het peloton zagen we al vrij snel Trek-Segafredo, de ploeg van López, de boel controleren. De Amerikaanse formatie deed dit om Martin binnen schootsafstand te houden.

“Ik ben een renner van de lange adem”

Trek-Segafredo slaagde in zijn opzet, maar toch wist Martin uitstekende zaken te doen voor het algemeen klassement. De Fransman won drie minuten terug op de klassementsrenners en doet nu weer volop mee voor een goede eindnotering. De grote vraag is alleen of Martin vandaag geen prijs zal moeten betalen voor zijn inspanningen in de rit van zaterdag. De renners trekken vandaag, in een heuse bergetappe, namelijk naar de top van de klim van Blockhaus.

Martin maakt zich geen zorgen. “Ik denk dat ik gisteren niet veel meer energie heb verspild dan dat ik in het peloton zou hebben gedaan. Ik ben een renner van de lange adem, van het duurvermogen. Ik voelde me tijdens de rit steeds beter worden. Dat is bemoedigend voor wat nog gaat komen. Ik heb nu tijd teruggepakt, maar hoop dit nu niet weer te verliezen. Ik heb nergens spijt van. Ik koers graag op een aanvallende manier en dat heb ik zaterdag gedaan.”