Guillaume Martin hoopt op Olympische Spelen in Tokio

Guillaume Martin hoopt dit jaar deel uit te maken van de Franse selectie voor de Olympische Spelen in Tokio. “Het was al een geweldige ervaring om er bij te zijn op het WK wielrennen in Imola”, zo laat de renner van Cofidis weten in gesprek met Born to Cycle.

De combinatie Tour de France-Olympische Spelen: het is voor aardig wat renners een hoofdpijndossier. Er zit namelijk bijzonder weinig tijd tussen de Franse ronde en de Olympische wegwedstrijd in Japan. Martin heeft zich echter voorgenomen om beide wedstrijden te combineren, al moet bondscoach Thomas Voeckler hem nog wel selecteren voor Tokio.

“Ik wil goed presteren op de Olympische spelen, zeker na wat we vorig hebben meegemaakt op het WK wielrennen in Imola”, doelt Martin op de wereldtitel van zijn landgenoot Julian Alaphilippe. “Het was een geweldige ervaring en ik hoop echt het Franse shirt te dragen in Tokio.” Keuzeheer Voeckler liet eerder weten dat er drie potentiële kopmannen zijn voor de wegwedstrijd.

Ardennenklassiekers

De voor Cofidis uitkomende Martin kijkt ook met belangstelling naar de Ardennenklassiekers, en dan met name Luik-Bastenaken-Luik. “Ik hoop ook op goede prestaties in de Ardennenkoersen. Ik wil zeker Luik-Bastenaken-Luik niet vergeten”, aldus Martin, vorig jaar goed voor meerdere ereplaatsen en de bergtrui in de Vuelta a España.