Guerreiro schenkt Movistar zege in Saudi Tour: “Het geheim is wachten, wachten, wachten”

Ruben Guerreiro heeft donderdag een dubbelslag geslagen in de Saudi Tour. De Portugees won de koninginnenrit en nam meteen ook de groene leiderstrui over van Jonathan Milan. “Het geheim is wachten, wachten, wachten”, verklaarde Movistar-renner in het flashinterview na afloop zijn succes.

Op de allesbeslissende beklimming in de finale (2,9 km aan 11,2%) bleef Guerreiro over met Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) en Davide Formolo (UAE Emirates). “We kenden deze klim, ik en mijn ploeggenoten waren tijdens een training al omhoog gefietst. Maar we wisten niet hoe de benen zouden zijn na de nerveuze dagen met veel wind. Maar het is gelukt dankzij mijn fantastisch ploeggenoten, mijn ploegleider, de soigneurs en de staf. Deze overwinning is voor hen en voor mijn familie.”

“Het geheim is wachten, wachten, wachten. Het is een heel nerveuze wedstrijd”, zei Guerreiro over de Saudi Tour. “Het gaat heel hard of heel traag, vanwege de wind. Je moet wachten gedurende de week en tijdens deze rit. Het is drie uur naar de klim toe en ook tijdens de klim ging ik niet als eerste, ondanks dat ik goede benen had. Ik keek naar de UAE Emirates-renners en Santiago (Buitrago, red.). Santiago had een goede poker face, want ik dacht dat hij moest lossen, maar hij ging daarna voor de bonificatiesprint.”

Op het plateau richting de streep kwam Formolo zijn ploeggenoot Felix Großschartner ook nog terug bij het drietal voorop. Met z’n vieren gingen ze strijden om de zege. “Het was goed dat Felix terugkeerde, zodat beide renners van UAE Emirates konden werken. Ik moest Santiago in de gaten houden, want hij is snel. Gelukkig had ik nog wat in de benen voor de sprint.”

Saudische wielerfederatie

Guerreiro maakte deze winter de overstap van EF Education-EasyPost naar Movistar. “Het is mijn eerste jaar bij het team. Ik ben het team en Eusebio (ploegmanager Eusebio Unzué, red.) heel dankbaar”, zei de 28-jarige renner. Movistar zal ook blij zijn met de Portugees en diens zege in Saudi-Arabië, want de Spaanse ploeg heeft een samenwerkingsverband met de Saudische wielerfederatie.

Bovendien is de kans reëel dat Guerreiro ook de eindzege op zal eisen in de Saudi Tour. Met nog één etappe de boeg, is hij immers de leider in de rittenkoers. “Ik was daar niet echt mee bezig, ik was gefocust op als eerste over de streep komen. Het is heel mooi dat we trui ook hebben. We hebben een heel goed team, we zijn gefocust om er nog één dag voor te gaan.”