Groves, Welsford en Hosking juichen op slotdag Bay Cycling Classic zondag 5 januari 2020 om 11:28

Sam Welsford en Chloe Hosking hebben in Australië het eindklassement van de Bay Cycling Classic gewonnen. Bij de mannen had Welsford aan een derde plaats op de slotdag genoeg om de eindzege te pakken. Hosking won voor de tweede dag op rij.

Mitchelton-Scott-sprinter Kaden Groves (ex-SEG Racing Academy) sloeg op de slotdag toe bij het criterium in Williamstown. Hij bleef Michael Freiberg voor, eindwinnaar Welsford werd derde. Bij de vrouwen wist Hosking in de sprint Lotta Henttala en Peta Mullens te verslaan.

De Australische Bay Cycling Classic is een driedaagse wedstrijd van criteriums in aanloop naar het nieuwe wielerseizoen. Vorig jaar wist Marco Haller de eindzege voor zich op te eisen bij de mannen, terwijl Valentina Scandolara de beste was bij de vrouwen.