Groves snelt naar de zege in Turkije: “Onze lead-out was er een uit het boekje”

Kaden Groves lijkt dit jaar zijn definitieve doorbraak te beleven. De rappe Australiër won goed drie weken geleden al een rit in de Ronde van Catalonië en was vandaag succesvol in de Ronde van Turkije. Groves versloeg in Alaçatı Jasper Philipsen, Sam Bennett, Cees Bol en Caleb Ewan. Toch niet de minste namen.

De 23-jarige Groves was na afloop vanzelfsprekend erg blij met zijn tweede zege van het seizoen. “Dit is geweldig, ik kan mijn ploeg niet genoeg bedanken. Ze hebben vandaag echt geweldig werk geleverd. We hadden een duidelijk plan en iedereen kende zijn rol. Onze lead-out was er een uit het boekje. Het is altijd mooi om in een sprint een renner als Caleb te kloppen.”

Groves en zijn ploeggenoten van BikeExchange-Jayco probeerden onderweg nog de boel op de kant te zetten. “We wisten voor de start niet zeker of het mogelijk was. We probeerden het peloton nog wel in waaiers te trekken. Het was een strakke wind, maar stond helaas niet in de juiste richting. In de finale hadden we vervolgens te maken met meewind. Het werd zo in de laatste tien kilometer een supersnelle finale.”

Groves gaat na twee etappes ook aan de leiding in het algemeen klassement. De voorsprong op naaste belager Jasper Philipsen bedraagt twee seconden. Caleb Ewan is nu derde op vier tellen van Groves. Dinsdag krijgen de renners weer een vlakke etappe voorgeschoteld in de Ronde van Turkije.