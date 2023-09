woensdag 20 september 2023 om 11:14

Groves denkt niet alleen aan sprinten: “Wil een iets breder klassiekerprogramma rijden”

Kaden Groves heeft zich in dienst van Alpecin-Deceuninck ontpopt tot een bijzonder snelle sprinter. Dit liet de Australiër in de voorbije Vuelta a España nog zien met drie etappezeges én de groene puntentrui. Groves heeft echter ook zijn ambities op klassiek gebied, zo laat hij weten aan Rouleur.

De 24-jarige Groves liet eerder dit jaar in de Volta Limburg Classic zien dat hij ook goed uit de voeten kan in het eendaagse werk. De Australiër mikt voor 2024 niet op het kopmanschap tijdens het klassieke voorjaar, maar hoopt wel vaker aan de zijde te koersen van wereldkampioen Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen.

“Er staat nu natuurlijk nog niks vast met het oog op komend seizoen, maar ik geloof wel dat de kans groot is dat ik volgend jaar zal meedoen aan de klassiekers. Ik wil een iets breder klassiekerprogramma betwisten, met Jasper en Mathieu. Ik heb dit jaar al een aantal wedstrijden gereden met Jasper, maar nog niet heel veel. We proberen als ploeg onze kansen namelijk zoveel mogelijk te spreiden.”

Samenwerken met Philipsen?

Philipsen en Groves zijn de twee topsprinters binnen de ploeg van Alpecin-Deceuninck, maar die laatste ziet een samenwerking wel zitten. “Het is misschien niet heel logisch om samen te beginnen aan wedstrijden, maar we werken wel heel goed samen. Er is ook geen sprake van een onderlinge strijd of concurrentie. Ik denk dat het enorm goed zou zijn voor mijn ontwikkeling als renner”, is Groves van mening.