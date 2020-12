Wielertenues 2021: Groupama-FDJ voert kleine wijzigingen door

Groupama-FDJ heeft het tenue voor 2021 gepresenteerd. De Franse WorldTour-formatie behoudt natuurlijk de herkenbare combinatie van blauw, wit en rood. De verschillen zitten hem vooral in de details.

Waar het tricot van Groupama-FDJ afgelopen seizoen was afgewerkt met de nodige korte strepen, is het dit jaar iets bredere soort ‘kleurenwaaier’ die ter hoogte van de buik te zien is. In de kleuren rood, wit en diverse tinten blauw. Ook op de grotendeels witte rug zijn die uitsteeksels duidelijk zichtbaar op. Voor de broek is opnieuw gekozen voor blauw.

Het tenue van de Franse ploeg is ontworpen door het Italiaanse kledingmerk Alé. De nationale kampioenen krijgen een geheel sponsorloos trui voorgeschoteld, iets waar Groupama-FDJ bekend om staat. Zo zien we onder meer Arnaud Démare (Frans kampioen op de weg) en Stefan Küng (Zwitsers kampioen op de weg én in de tijdrit) zonder sponsornamen Groupama en FDJ op hun tenue.