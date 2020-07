Groupama-FDJ verdeelt ploeg: klimmers trekken naar La Giettaz woensdag 15 juli 2020 om 16:23

Groupama-FDJ organiseert deze week drie trainingskampen in de Franse Alpen. De meeste klimmers trekken naar La Giettaz, de sprinters trainen in de buurt van Le Grand-Bornand terwijl Morzine de uitvalsbasis is voor de overige coureurs.

Dit betekent concreet dat Thibaut Pinot, die als klassementsrenner naar de Tour de France trekt, de komende periode zal trainen in de buurt van La Giettaz. Dit is een piepklein chaletdorpje op de flanken van de Col des Aravis. Maar eerst trekt Pinot nog naar Grenoble om vanuit deze stad enkele Touretappes te verkennen.

De 30-jarige renner doet dit samen met David Gaudu, Rudy Molard, Sébastien Reichenbach en Valentin Madouas. Deze vijf renners krijgen in La Giettaz vervolgens het gezelschap van rouleurs Stefan Küng, William Bonnet, Antoine Duchesne, Matthieu Ladagnous en Tobias Ludvigsson.

Herstart van het seizoen

“Als de renners weer thuis zijn, is het nog maar een dikke week tot de herstart van het seizoen”, zo legt Julien Pinot, de broer van Thibaut Pinot en coach bij Groupama-FDJ, uit. Hij zal de renners ook bijstaan in Grenoble en La Giettaz. In Le Grand-Bornand, waar dus een tweede trainingskamp plaatsvindt, is David Han de coach met dienst.

Arnaud Démare, Ramon Sinkeldam, Jacopo Guarnieri, Ignatas Konovalovas, Miles Scotson, Marc Sarreau en Fabian Lienhard werken hier aan hun conditie. Tot slot hebben we nog de renners die in Morzine de nodige kilometers zullen malen. De namen: Kevin Geniets, Simon Guglielmi, Alexys Brunel, Kilian Frankiny, Olivier Le Gac, Bruno Armirail, Anthony Roux, Romain Seigle en Léo Vincent