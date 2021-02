Groupama-FDJ stelt Démare op in Kuurne, Küng kopman in Omloop

Groupama-FDJ stelt Arnaud Démare komend weekend alleen op in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Franse kampioen, die in 2018 nog negende werd in de opener van het Belgische wielerseizoen, ontbreekt in de selectie voor Omloop Het Nieuwsblad. Stefan Küng krijgt zaterdag een vrije rol.

“Ik ben blij dat ik eindelijk mijn seizoen kan beginnen”, zegt Zwitsers kampioen Küng. “Ik zou starten in de Volta ao Algarve, maar ik heb mij moeten aanpassen aan de situatie. Daarom heb ik mijn trainingskamp verlengd. Kijkend naar mijn vorm aan het eind van vorig seizoen, denk ik dat ik mee moet kunnen doen om de topplekken. Dat is ook het doel.”

Vorig jaar wist de tijdritspecialist negende te worden in Omloop Het Nieuwsblad. Zondag zal hij zich schikken in dienst van kopman Arnaud Démare. De sprinter eindigde in 2018 al eens op het podium in Kuurne; hij werd toen tweede. Démare wacht nog op zijn eerste zege van het seizoen. In de Tour de La Provence werd hij tweede in de openingsrit.

Selectie Groupama-FDJ voor de Omloop Het Nieuwsblad 2021 (27 februari)

Antoine Duchesne

Kevin Geniets

Stefan Küng

Fabien Lienhard

Tobias Ludvigsson

Miles Scotson

Jake Stewart

Selectie Groupama-FDJ voor Kuurne-Brussel-Kuurne 2021 (28 februari)

Arnaud Démare

Kevin Geniets

Stefan Küng

Fabien Lienhard

Tobias Ludvigsson

Miles Scotson

Ramon Sinkeldam