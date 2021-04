Groupama-FDJ schuift Küng en Madouas naar voren voor de Ronde

Groupama-FDJ heeft Stefan Küng en Valentin Madouas aangewezen als kopman voor de Ronde van Vlaanderen. Küng reed dit voorjaar al naar de zesde plaats in Gent-Wevelgem, Madouas was vorig jaar bij zijn eerste deelname aan de Ronde al knap veertiende.

“Wielrennen is religie in België en de Ronde van Vlaanderen is de belangrijkste wedstrijd”, vertelt Küng. “Het is mythisch. Om te begrijpen wat de Ronde voorstelt, moet je het als fan of als renner een keer meemaken. Wat er die zondag allemaal in Vlaanderen gebeurt, kan ik niet verwoorden. Het is een moeilijke wedstrijd. We weten dat we onze pieken en dalen hebben, maar we moeten gemotiveerd en geconcentreerd blijven wat voor iedereen zijn de omstandigheden dezelfde. Ik hoop op een ongeorganiseerd koersverloop.”

Madouas maakte vorig najaar voor het eerst kennis met de Ronde van Vlaanderen. In de groep achter winnaar Mathieu van der Poel en nummer twee Wout van Aert kwam hij als veertiende over de streep. “De Ronde van Vlaanderen is een slagveld! Het is zeker een van de moeilijkste koersen. Het is prachtig om te zien en om op de fiets te ervaren. Vorig jaar ontdekte ik dit momument toen ik veertiende werd. Ik ben echt gemotiveerd en in mijn hoofd ben ik klaar voor het gevecht en om alles te geven.”

Volgens ploegleider Frédéric Guesdon is er geen reden om aan te nemen dat zijn formatie na het teleurstellende optreden in Dwars door Vlaanderen, in de Ronde geen goede wedstrijd kan rijden. “Stefan is in goede vorm. Hij is echt gemotiveerd en ik denk dat zijn mindere dag in Dwars door Vlaanderen hem nog meer motiveert. Valentin reed vorig jaar geweldig, dus we rekenen ook op hem. Ik vraag de anderen om dicht bij Valentin en Stefan te blijven en dan hebben de benen het vervolgens voor het zeggen.”

Groupama-FDJ voor de Ronde van Vlaanderen 2021

Antoine Duchesne

Kevin Geniets

Stefan Küng

Olivier Le Gac

Fabian Lienhard

Tobias Ludvigsson

Valentin Madouas