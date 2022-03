Groupama-FDJ rekent in Dwars door Vlaanderen op Küng en Madouas

Groupama-FDJ heeft zijn huiswerk klaar voor Dwars door Vlaanderen. Met Stefan Küng en Valentin Madouas rekent de Franse formatie woensdag op twee renners-in-vorm. Küng eindigde als derde in de E3 Saxo Bank Classic, Madouas was in deze koers zevende.

Küng is het hele jaar al goed op dreef. De Zwitserse hardrijder eindigde in de Volta ao Algarve als zevende in het eindklassement, met een tweede plek in de individuele tijdrit als sportieve uitschieter. De 28-jarige Küng werd vervolgens twaalfde in Omloop Het Nieuwsblad en reed in de schaduw van de echte hoofdrolspelers een sterke Parijs-Nice. Vervolgens werd hij knap derde in de E3, achter winnaar Wout van Aert en Christophe Laporte.

In de E3 maakte niet alleen Küng een goede indruk, ook zijn Franse ploegmaat Valentin Madouas reed een sterke wedstrijd. De 25-jarige Fransman, die normaal uitblinkt in heuvelachtige wedstrijden en ook zijn mannetje staat in het hooggebergte, voerde zelfs de forcing op de Oude Kwaremont. In de sprint voor de derde plaats kwam hij als zevende over de streep.

Met Küng en Madouas heeft Groupama-FDJ dus twee sterke pionnen om mee te spelen in Dwars door Vlaanderen. De ploeg rekent woensdag ook op de Luxemburgse kampioen Kevin Geniets, de talentvolle Brit Lewis Askey, de Fransman Oliver Le Gac, de snelle Zwitser Fabian Lienhard en de Zweedse tijdrijder Tobias Ludvigsson.

Selectie Groupama-FDJ voor Dwars door Vlaanderen (30 maart)

Lewis Askey

Kevin Geniets

Stefan Küng

Oliver Le Gac

Fabian Lienhard

Tobias Ludvigsson

Valentin Madouas