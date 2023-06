Groupama-FDJ mikt op Gaudu in Critérium du Dauphiné, Alpecin-Deceuninck met Taminiaux

In voorbereiding op de Tour de France stuurt Groupama-FDJ een selectie in dienst van één enkele kopman naar het Critérium du Dauphiné. David Gaudu wordt verwacht vanaf 1 juli de strijd aan te gaan om de gele trui en bereidt zich in de Franse rittenkoers voor op deze strijd.

Kopman David Gaudu weet wat het is om te winnen in Critérium du Dauphiné. De eindzege wist hij in zijn vier deelnames niet te behalen, maar een ritzege pakte hij vorig jaar wel. Ook toen reed de Franse klimmer de combinatie Dauphiné-Tour de France. In het Critérium du Dauphiné liet hij toen een zeventiende plek in het eindklassement noteren, waarna hij in de Tour naar een knappe vierde plek fietste.

Dit seizoen kende Gaudu een wisselend voorjaar. In de Ronde van het Baskenland en in Parijs-Nice werd de Fransman respectievelijk vierde en tweede. Daarentegen had Gaudu in het Ardens drieluik last van hooikoorts, waardoor hij in drie deelnames drie keer moest opgeven. Sindsdien heeft de kopman niet meer gekoerst. Het Critérium du Dauphine zal dus zijn eerste test zijn.

Valentin Madouas is hierbij de bekendste helper van dienst. De klassiekerspecialist kende een goed voorjaar met als hoogtepunt een tweede plek in Strade Bianche en mag zijn kwaliteiten nu inzetten in dienst van. Ook is er hulp uit zeer jonge hoek. De 19-jarige klimmer Lenny Martinez toont dit jaar zijn goede klimmersbenen en rijdt degelijke resultaten bij elkaar. Zo eindigde hij deze week nog vierde in de Mercan’Tour Classic, voor mannen als Guillaume Martin en Louis Meintjes.

Taminiaux en Stannard bij Alpecin-Deceuninck

Alpecin-Deceuninck komt zonder uitgesproken kopman naar de Dauphiné. De Belgische formatie zal in de mogelijke sprintetappes rekenen op Lionel Taminiaux, in de heuvelritten op Robert Stananrd en verder vooral op de aanval inzetten, met onder meer Jimmy Janssens, Nicola Conci en oud-roeier Jason Osborne.

