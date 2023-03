Groupama-FDJ met Valentin Madouas en Stefan Küng in Ronde van Vlaanderen

Valentin Madouas en Stefan Küng zijn de twee kopmannen voor Groupama-FDJ in de Ronde van Vlaanderen. De Fransman en de Zwitser reden vorig jaar beiden top-5 en zijn ook dit voorjaar op de afspraak. “Er valt wat te halen in de Ronde van Vlaanderen”, vertelde Madouas eerder.

Madouas was vorig jaar de verrassing op het podium van de Ronde van Vlaanderen. De Franse coureur kwam in de laatste rechte lijn, samen met Dylan van Baarle, aansluiten bij koplopers Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Madouas ging vervolgens meteen de sprint aan, waarna hij uiteindelijk als derde over de streep kwam. Voor Madouas was het zijn eerste podium in een monument.

Op het podium staan in een monument, het is iets wat Küng ook realiseerde vorig jaar. De sterke Zwitser werd een week na de Ronde van Vlaanderen, waar hij vijfde werd, derde in Parijs-Roubaix. Ook dit voorjaar is Küng weer goed, dat bewees hij vorige week nog door zesde te worden in de lastige E3 Saxo Classic. Samen met Madouas kan hij een gevaarlijke tandem zijn zondag.

