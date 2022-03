Groupama-FDJ met Küng en Gaudu in Parijs-Nice

Groupama-FDJ komt met een mix van rouleurs, puncheurs en klimmers aan de start van Parijs-Nice. Met Stefan Küng wil de Franse ploeg een gooi doen naar de zege in de individuele tijdrit, terwijl David Gaudu voor zijn kansen mag rijden in het algemeen klassement.

Resultaten halen en de strijd aangaan. Dat zijn volgens sportdirecteur Philippe Mauduit de doelen van Groupama-FDJ voor de Koers naar de Zon. “Dit is de eerste grote wedstrijd voor WorldTeams en het is een belangrijke koers voor ons aan het begin van het seizoen. Het weer zal vooral in de eerste etappes een grote rol spelen, het zal veel impact hebben. Na de tijdrit zullen we een eerste balans kunnen opmaken. De concurrentie zal zwaar zijn voor deze tijdrit, maar Stefan Küng start altijd met het doel om te winnen en de ploeg zal hem 100% steunen om dit te bereiken.”

David Gaudu is de troef voor het klassement. “David Gaudu zal er staan om mee te strijden voor de beste plaatsen in het algemeen klassement,” gaat Mauduit verder, “maar we hebben andere renners die zich kunnen tonen in etappes en ambities hebben afhankelijk van het scenario van de wedstrijd, zoals Quentin Pacher, Kevin Geniets of Valentin Madouas. We hebben een ploeg die op meerdere vlakken kan meedoen”, aldus de ploegleider. Parijs-Nice begint morgen ten westen van Parijs en eindigt op 13 maart in Nice.

Selectie Groupama-FDJ voor Parijs-Nice (6-13 maart)

David Gaudu

Kevin Geniets

Stefan Küng

Olivier Le Gac

Valentin Madouas

Quentin Pacher

Michael Storer