Groupama-FDJ met kopman Gaudu en Van den Berg naar Baskenland

Groupama-FDJ heeft bekendgemaakt welke zeven renners maandag van start gaan in de Ronde van het Baskenland. Op de talloze korte, steile klimmetjes rekent de ploeg op David Gaudu, die inmiddels van de gevolgen van zijn valpartijen in Parijs-Nice is hersteld.

“Mijn verwondingen verdwijnen beetje bij beetje en ik ben 100% gefocust op een nieuw blok met de Ronde van het Baskenland en de Ardennenklassiekers”, laat Gaudu via zijn ploeg weten. “De komende wedstrijd is een belangrijke en een van mijn favoriete koersen. Het parcours heeft veel korte, maar steile klimmetjes en daar hou ik wel van. Ook is er een tijdrit, wat altijd interessant is om naartoe te werken en om de vorm te testen. Het wordt moeilijk om in de eerste etappes 100% te zijn, maar ik wil zo goed mogelijk rijden en me goed voorbereiden op de volgende ritten.”

Volgens Yvon Madiot, die samen met Frank Pineau de ploegleiding voert in de etappekoers, is het doel om er weer te staan met Gaudu. “We willen hem de beste omstandigheden bieden. David zou zich in enkele etappes moeten kunnen vermaken, met de korte en punchy beklimmingen waar hij van houdt. We weten dat onze line-up competitief kan zijn. We hebben een jonge ploeg en gaan toegewijd naar de koers toe. We willen onze huid duur verkopen.” De Ronde van het Baskenland staat voor 5-10 april op de kalender.

Groupama-FDJ voor de Ronde van het Baskenland 2021

Bruno Armirail

Clément Davy

David Gaudu

Matthieu Ladagnous

Miles Scotson

Romain Seigle

Lars van den Berg