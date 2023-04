Groupama-FDJ met Gaudu en Madouas in Luik-Bastenaken-Luik

Groupama-FDJ heeft zijn zevenkoppige selectie prijsgegeven voor Luik-Bastenaken-Luik. De Franse formatie hoopt zondag met David Gaudu en Valentin Madouas een rol van betekenis te kunnen spelen in de finale, al kende Gaudu geen al te beste aanloop naar de Waalse klassieker. Lars van den Berg zorgt voor de Nederlandse inbreng.

Gaudu had in de Amstel Gold Race en Waalse Pijl namelijk last van hooikoorts: in beide klassiekers noteerde hij een DNF. Dit was een flinke streep door de rekening van Gaudu, die van de heuvelklassiekers een hoofddoel had gemaakt. In de eerste maanden van het seizoen was de Franse klimmer nog uitstekend op dreef. Zo werd hij tweede in Parijs-Nice en de Faun-Ardèche Classic en vierde in de Ronde van het Baskenland.

Het is de vraag of Gaudu zondag wel op volle oorlogssterkte kan aantreden in Luik-Bastenaken-Luik. De 26-jarige Fransman eindigde twee jaar geleden nog als derde in de monumentale klassieker, achter Tadej Pogačar en Julian Alaphilippe. In 2019 was hij ook al eens zesde in La Doyenne.

Met Valentin Madouas heeft de ploeg nog een tweede ijzer in het vuur. De eerder genoemde Lars van den Berg, Quentin Pacher, Rudy Molard, Matthieu Ladagnous en Kevin Geniets vervolledigen de selectie.

