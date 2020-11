Groupama-FDJ is uitgewinkeld op de transfermarkt

Groupama-FDJ is voor volgend seizoen klaar op de transfermarkt. De Franse formatie van Thibaut Pinot en Arnaud Démare vat het nieuwe jaar aan met dertig renners, onder wie vier nieuwkomers.

Voici la liste définitive. Hier is de definitieve lijst, schreef Groupama-FDJ woensdag op haar social media. In de rij van dertig namen staan ook de vier nieuwkomers, die de ploeg komen versterken. Lars van den Berg en Clément Davy komen over van de opleidingsploeg, Matteo Badilatti vertrekt bij Israel Start-Up Nation voor een nieuw Frans avontuur en Attila Valter verruilt na een seizoen het oranje van CCC voor de kleuren van het team van Marc Madiot.

Van drie coureurs wordt afscheid genomen. Marc Sarreau gaat naar AG2R Citroën, Kilian Frankiny voegt zich na de winter bij Qhubeka ASSOS, de opvolger van NTT Pro Cycling. Voor Léo Vincent blijkt geen plek meer bij de ploeg.

Selectie Groupama-FDJ voor 2021

Bruno Armirail

Matteo Badilatti – Israel Start-Up Nation

Lars van den Berg – Groupama-FDJ U23

William Bonnet

Alexys Brunel

Clément Davy – Groupama-FDJ U23

Mickaël Delage

Arnaud Démare

Antoine Duchesne

David Gaudu

Kevin Geniets

Jacopo Guarnieri

Simon Guglielmi

Ignatas Konovalovas

Stefan Küng

Matthieu Ladagnous

Olivier Le Gac

Fabian Lienhard

Tobias Ludvigsson

Valentin Madouas

Rudy Molard

Thibaut Pinot

Sébastien Reichenbach

Anthony Roux

Miles Scotson

Romain Seigle

Ramon Sinkeldam

Jake Stewart

Benjamin Thomas

Attila Valter – CCC Team