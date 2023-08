donderdag 24 augustus 2023 om 11:33

Groupama-FDJ hevelt beloftevolle Eddy Le Huitouze over naar WorldTour

Eddy Le Huitouze zal volgend jaar uitkomen voor de hoofdmacht van Groupama-FDJ. De 20-jarige Fransman, die te boek staat als een beloftevolle coureur, reed de voorbije twee seizoenen voor de continentale opleidingsploeg van Groupama-FDJ.

Le Huitouze tekent voor de komende twee seizoenen, zo laat de Franse formatie weten via social media. De Fransman mocht dit jaar al van het grotere werk proeven: zo reed hij met de hoofdmacht La Route Adélie de Vitré (1.1), de Région Pays de la Loire Tour (2.1), de Classic Grand Besançon Doubs (1.1) en de Antwerp Port Epic (1.1). Le Huitouze reed dit jaar ook nog de nodige wedstrijden bij de beloften.

De jonge renner, die vooral te boek staat als een goede tijd/hardrijder, is momenteel actief in de Tour de l’Avenir. Hij veroverde eerder dit seizoen nog de Franse tijdrittitel bij de U23-renners en verder werd hij zevende in de beloftenversie van Parijs-Roubaix.

Le Huitouze wist zich vorig seizoen nog in meerdere beloftentijdritten bij de eerste tien te nestelen, met een derde plek op het EK in het Portugese Sangalhos, de Franse beloftentitel en een zevende stek op het WK tijdrijden in Wollongong als uitschieters.