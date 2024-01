vrijdag 5 januari 2024 om 11:58

Groupama-FDJ drie maanden zonder Paul Penhoët door kruisbandblessure

Paul Penhoët gaat de start van het wielerseizoen 2024 missen. De sprinter van Groupama-FDJ heeft een kruisbandblessure opgelopen en kan daardoor zeker drie maanden niet in actie komen in wedstrijdverband, meldt de Franse ploeg.

“Paul heeft last van een kniebandblessure in zijn rechterknie, waardoor hij geopereerd moet worden. Hij zal ongeveer drie maanden niet aan wedstrijden kunnen deelnemen”, schrijft Groupama-FDJ in een kort statement. Wat er precies gebeurd is waardoor Penhoët deze blessure heeft opgelopen, is niet bekend.

De nog maar 22-jarige Penhoët wist afgelopen seizoen drie profzeges te boeken, allemaal in eigen land. In de Tour du Finistère en de Tour Poitou-Charentes (twee etappezeges) wist hij te winnen. In het najaar reed hij bovendien meerdere ereplaatsen bij elkaar in Franse eendagskoersen, zo werd hij vijfde in de GP de Fourmies en tiende in Parijs-Tours.

Bij Groupama-FDJ is Penhoët een van de sprintkopmannen voor komend seizoen. Hij zag onder meer Arnaud Démare en Jake Stewart vertrekken, maar daarvoor zijn Marc Sarreau en Matthew Walls dan weer aangetrokken door het Franse WorldTeam.