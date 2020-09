Groupama-FDJ bevestigt komst neoprofs Lars van den Berg en Clément Davy zaterdag 26 september 2020 om 13:16

Groupama-FDJ heeft officieel aangekondigd dat Lars van den Berg in 2021 zijn profdebuut maakt bij de ploeg. Bronnen bevestigden in augustus al aan WielerFlits dat de Nederlander een tweejarig contract zou tekenen bij het Franse team, dat ook Clément Davy heeft aangetrokken.

Van den Berg (22) verruilde afgelopen winter Metec-TKH voor de opleidingsploeg van Groupama-FDJ, waar hij zich meer op het rijden van klassementen in zware koersen kon richten. Daarnaast mocht hij al een aantal keer via de inmiddels bekende U23-regel op pad met de proftak van de Franse equipe, onder meer tijdens de Tour de Wallonie. Daar was de uiteindelijke eindwinnaar Arnaud Démare lyrisch over de jonge Nederlander.

Ook de komst van Clément Davy (22) werd bevestigd. Het Franse tijdrittalent is sinds 1 augustus al stagiair bij de hoofdtak van de ploeg van Marc Madiot.