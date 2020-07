Grote man achter Acht van Chaam overleden woensdag 15 juli 2020 om 18:38

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over het overlijden van ‘Mister Acht van Chaam’ Theo van der Westerlaken en de Pan-Amerikaanse kampioenschappen veldrijden.

Theo van der Westerlaken (71) is overleden

Theo van der Westerlaken, al bijna 50 jaar betrokken bij de organisatie van de Acht van Chaam, is op 71-jarige leeftijd overleden. Hij was al langere tijd ziek. Van der Westerlaken was de grote man achter het wielercriterium en zorgde ervoor dat de Acht van Chaam grote bekendheid kreeg.

Vorige week besloot de KNWU hem nog te onderscheiden voor zijn verdiensten met het prestigieuze Gouden Wiel. “Je zet je al zo lang in voor de wielersport. Het hoofdbestuur van de KNWU was het dan ook snel eens over deze onderscheiding”, zo kreeg Van der Westerlaken te horen, die sinds 1971 lid was van het Comité Acht van Chaam.

In 1991 werd hij tweede secretaris en vanaf 1994 tot aan zijn dood was hij 1e secretaris. Zijn vader was overigens de eerste organisator van de Acht van Chaam. Het huidige bestuur heeft besloten om Van der Westerlaken te eren met een plaquette op het wielermonument tegenover zijn huis in het centrum van Chaam.

Geen Pan-Amerikaans kampioenschap veldrijden in Fayetteville

Het wereldkampioenschap veldrijden wordt in 2022 in de Verenigde Staten georganiseerd, om precies te zijn in Fayetteville. En om klaar te zijn voor het veldritspektakel, wilde de stad in de Amerikaanse staat Arkansas dit jaar het Pan-Amerikaans kampioenschap veldrijden organiseren. Dit feestje gaat na de uitbraak van de coronacrisis echter niet door.

Het Pan-Amerikaans kampioenschap veldrijden zou worden verreden op 8 en 9 november en valt onder de Pan-Amerikaanse wielerfederatie COPACI. “We hebben deze beslissing genomen uit veiligheidsoverwegingen.” De federatie laat tegelijkertijd weten niet op zoek te gaan naar een alternatieve locatie.

Dit betekent dat we aankomend veldritseizoen geen Pan-Amerikaans kampioenschap veldrijden te zien krijgen. Het goede nieuws is wel dat de organisatie in Fayetteville volgend jaar terugkomt met de FayetteCross (2-3 oktober) voor mannen en vrouwen, een internationale C2-veldrit.

Colombiaanse wielerwereld rouwt om dood Luis Orán Castañeda

Ex-wielrenner Luis Orán Castañeda is op 41-jarige leeftijd overleden in de Colombiaanse stad Manizales. De Colombiaan was het slachtoffer van een bedrijfsongeval. Castañeda won in 1999 als belofte twee nationale titels, een jaar later kreeg hij een kans bij het Spaanse Vitalicio Seguros. Hij reed dat jaar onder meer de Giro d’Italia.

De renner kwam slechts één seizoen uit op het hoogste niveau. Hij reed in 2002 en 2003 nog wel voor thuisformatie 05 Orbitel en boekte een ritzege in de Ronde van Colombia. Hij nam in 2008 definitief afscheid als wielrenner en ging vervolgens werken in een bouwbedrijf.