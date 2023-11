woensdag 8 november 2023 om 09:42

Michael Rasmussen reageert op uitspraken Chris Froome: “Wat een bullshit”

Chris Froome stelde onlangs in gesprek met Velo en Cyclingnews dat zijn mindere prestaties van de afgelopen seizoenen deels te maken hebben met een verkeerde fietspositie. Oud-renner Michael Rasmussen gaat duidelijk niet mee in het verhaal van Froome en haalt uit op X. “Wat een hoop bullshit.”

De voorbije jaren kampte Chris Froome met rugproblemen, maar nu lijkt hij de oorzaak te hebben achterhaald. Zonder dat hij het zelf in de gaten had, veranderde zijn fietspositie flink toen hij INEOS Grenadiers verliet voor Israel-Premier Tech. En dat was de bron van zijn klachten, stelt de viervoudig Tourwinnaar in gesprek met Cyclingnews. “Eerst dacht ik dat het de leeftijd was”, zegt de 38-jarige Froome.

“Maar toen begon ik me vragen te stellen bij mijn positie op de fiets en begon ik te vergelijken. Ik had nog een van mijn oude fietsen uit mijn tijd bij Team Sky/INEOS, dus ik kon de twee verschillende fietsen vergelijken. Ik ontdekte dat er een verschil was in de reach (de afstand tussen de punt van het zadel en het stuur, red.). Bij mijn nieuwe fiets was deze drie centimeter langer.”

Froome maakte na 2020 de overstap van Team INEOS naar Israel Start-Up Nation, dat tegenwoordig Israel-Premier Tech heet. Bij de Britse ploeg reed hij op een Pinarello, tegenwoordig heeft hij een Factor. “Ik ben met mijn oude fiets naar een specialist gegaan en we hebben heel grote verschillen ontdekt tussen mijn posities. Maar nu hebben we veranderingen doorgevoerd. Wat de zadelhoogte betreft, gaat het om meer dan centimeters. En bij de reach gaat het ook om heel veel. We hebben het hier niet over millimeters.”

“Elke profwielrenner voelt dit meteen”

Klinkklare onzin, stelt Michael Rasmussen op X. “Wat een hoop bullshit van Froome”, maakt de inmiddels 49-jarige Deen van zijn hart geen moordkuil. “Elke professionele wielrenner die duizenden uren op de fiets zit, voelt meteen als er zo’n verandering zou zijn. Froome zou op zijn Pinarello van 2015 nog altijd geen top twintig rijden in de Ronde van Rwanda, met zijn huidige niveau”, stelt de ex-renner van onder meer Rabobank.