Groenewegen wil in klimmerskoers Critérium du Dauphiné vooral ‘sterker worden’

Jayco AlUla heeft de selectie voor het Critérium du Dauphiné (4-11 juni) met de buitenwereld gedeeld. De Australische formatie hoopt met Chris Harper een goed klassement te rijden. Dylan Groenewegen maakt ook deel uit van de selectie, al is het maar de vraag of de Nederlander ook aan sprinten zal toekomen.

Het Critérium du Dauphiné is nu niet bepaald een sprintersparadijs en ook dit jaar komen de rappe mannen die wel aan de start zullen verschijnen er bekaaid vanaf. De derde etappe kan eventueel uitdraaien op een (massa)sprint, maar verder is het toch vooral klimmen geblazen. Toch heeft Groenewegen ervoor gekozen om deel te nemen aan de Franse rittenkoers. De Nederlandse sprinter stond vorig jaar ook aan de start van het Critérium du Dauphiné.

Groenewegen legt in een perscommuniqué van Jayco AlUla uit waarom. “Ik kijk ernaar uit om de Dauphiné opnieuw te rijden. Het is de volgende stap in mijn voorbereiding op de Tour de France. Er zijn traditioneel maar weinig kansen voor de sprinters, maar het is toch een goede voorbereidingskoers. Als renner word je er sterker van.”

De 29-jarige sprinter, die dit seizoen al vier overwinningen wist te boeken, ligt naar eigen zeggen op schema voor de Ronde van Frankrijk. “Mijn vorm begint steeds beter te worden en het was mooi om te kunnen winnen in de Ronde van Hongarije en de Veenendaal-Veenendaal Classic. Hopelijk kan ik dat momentum vasthouden, al zal dat niet eenvoudig worden. De concurrentie is stevig, maar we hebben wel een sterke ploeg.”

“We realiseren ons dat sprinten met Dylan een lastig verhaal zal worden”, vult de Nederlandse ploegleider Tristan Hoffman aan. “Het parcours is heel erg lastig, maar we gaan wel proberen om hem zo goed mogelijk te ondersteunen met jongens als Elmar Reinders, Tsgabu Grmay en Lawson Craddock. Zij gaan proberen om Dylan door de heuvels en bergen te loodsen.”

Chris Harper is de klassementsrenner van de ploeg en oud-renner Hoffman verwacht wel wat van de Australiër. “Hij heeft al laten zien waartoe hij in staat is en een top 10-notering lijkt een realistische doelstelling.”