Groenewegen trots op team na sprints in UAE Tour: “We hebben het heel goed gedaan”

Dylan Groenewegen pakte vrijdag de zege in de vijfde etappe van de UAE Tour, maar in de zesde etappe moest hij genoegen nemen met de derde plaats. Sam Bennett en winnaar Tim Merlier eindigden voor hem. “Vandaag was goed, maar net niet goed genoeg”, aldus Groenewegen in een videoboodschap op de sociale media van Jayco AlUla

“Na gisteren keken we heel erg uit naar vandaag”, zei de Nederlandse sprinter. “We wisten dat het weer een sprint zou worden. Maar het was een moeilijke sprint om te timen. De ploeg deed heel goed werk. Ze brachten me in goede positie met nog driehonderd meter te gaan.”

“Op dat moment kwamen er wat jongens van achteruit”, vervolgde Groenwegen. “Maar we hebben het heel goed gedaan. We hebben een mooie week gehad, wat de sprints betreft. We kunnen vooral trots zijn op de zege van gisteren. Vandaag was ook heel goed, maar net niet goed genoeg. We zijn blij met de snelheid.”

