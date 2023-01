Groenewegen schiet meteen raak: “De ploeg heeft geweldig werk geleverd”

Dylan Groenewegen is met een overwinning begonnen aan het nieuwe wielerseizoen. In de openingsrit van de Saudi Tour kreeg de Nederlander een gedroomde lead-out, waarna het een koud kunstje bleek om het af te ronden. “De jongens hebben vandaag echt sterk gereden”, was de ritwinnaar na afloop zeer complimenteus.

Team Jayco AlUla had zijn zaakjes goed op orde in de hectische laatste kilometers van de openingsrit van de Saudi Tour. In de laatste kilometer nam Luka Mezgec over van de mannen van Team DSM, met Groenewegen in zijn spoor. De Nederlander sloeg bij zijn aanzet vervolgens direct een gat en kon al ver voor de streep recht overeind komen. Hij verwees Dušan Rajović (Bahrain Victorious) en Max Walscheid (Cofidis) naar de plaatsen twee en drie.

“Onderweg hebben we erg veel werk verricht, alleen Team DSM reed ook een beetje mee”, waren de eerste woorden van de ritwinnaar in het flashinterview. “De kopgroep was erg sterk en met nog twintig kilometer te gaan was het verschil nog twee minuten. Ik reed verder op een slecht moment lek, maar ik liet de hele ploeg op me wachten en ze wisten me in twee minuten weer goed terug te brengen. We hebben vandaag erg goed gereden.”

“In de finale waren we nog maar met drie renners, maar we wisten het juiste moment af te wachten. We gingen vervolgens aan en ik zag niemand meer… Ik ben erg blij dat we in onze eerste koers al kunnen winnen. De vorm was al goed, maar koersen is nog iets anders. Dit is voor ons een belangrijke wedstrijd en we hebben onze sponsor (de Saoedi-Arabische regio AlUla, red.) trots gemaakt. Dat we hier in AlUla koersen met die naam op ons shirt, gaf veel motivatie om het goed te doen.”

“We hebben veel geleerd van vorig jaar”

De sprinttrein van Groenewegen lijkt nu al goed te functioneren, zo vroeg op het seizoen. Wat is het geheim? “We hebben op trainingskamp aan videoanalyse gedaan. We hebben sprints van vorig jaar herbekeken. Wat ging er goed, en wat ging er niet goed? Daar hebben we erg veel van geleerd. Daarnaast hebben we ook een paar nieuwe jongens in de ploeg, die erg sterk zijn. De komst van Stybar is ook een echte boost. Hij weet vanuit Quick-Step wel hoe het werkt in de sprintvoorbereiding.”