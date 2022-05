Groenewegen schiet eindelijk raak in Hongarije: “Benen de hele week al heel goed”

Dylan Groenewegen boekte vandaag zijn derde zege van het seizoen. De Nederlander kwam er de afgelopen dagen niet aan te pas in de Ronde van Hongarije, maar wist vandaag de vierde etappe te winnen door Fabio Jakobsen te kloppen in de massasprint. “De benen zijn de hele week al heel goed, maar de resultaten waren er nog niet”, aldus Groenewegen in het flashinterview na afloop.

“Vandaag maakten we een nieuw plan”, legt de sprinter van BikeExchange-Jayco uit. “Het was ook een zware finale, met twee kleine klimmetjes. Op de grote weg deed het team geweldig werk voor me. Ik heb bijna geen stem meer over van het schreeuwen, maar ik ben heel blij met mijn teamgenoten, dat ze me in een goede positie konden brengen. Op tweehonderd meter voor de streep had ik hele goede benen om te sprinten. Ik ging en zag niemand meer.”

Over het nieuwe plan zei Groenewegen dat het hele team zich in zijn dienst stelde. “We gebruikten ditmaal iedereen. De vorige dagen werden we ingesloten, vandaag hadden we de ruimte. Het hele team was heel sterk. Ze brachten me perfect in positie voor de laatste bocht naar rechts. Toen kon ik meesprinten voor de overwinning.”

“Moeilijk seizoen”

In de finale waren er nog verschillende aanvallen. “Het was heel moeilijk om alles te controleren. De snelheid was heel hoog in het peloton, dat deed soms wel pijn, ook voor mij. Maar ik kon bijblijven, waarna het team me naar voren bracht en ik kon sprinten”, aldus Groenewegen, die zegt dat de overwinning “heel belangrijk” voor hem is. “Het is een moeilijk seizoen. We hadden twee overwinningen met de sprinttrein, maar daarna hadden we veel te maken met ziekte en kwam ik ten val. Nu zijn we de gelukkigen.”

Groenewegen was dit jaar twee keer de snelste in de Saudi Tour, in februari. Daarna wist hij niet meer te winnen, tot vandaag dus.