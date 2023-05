Groenewegen doet het weer: sprinter wint voor vijfde keer Veenendaal-Veenendaal

Dylan Groenewegen heeft voor de vijfde keer in zijn carrière Veenendaal-Veenendaal op zijn naam geschreven. In de massasprint was de Nederlander van Jayco AlUla te snel voor Arvid de Kleijn (Tudor) en Sam Welsford (Team DSM).

Veenendaal-Veenendaal werd dit jaar verreden op een lokale ronde van zo’n 35 kilometer. Deze moest vijf keer afgelegd worden, wat het kilometertotaal op 175,8 bracht. Het circuit bevatte twee hellingen: de Grebbeberg (700 meter aan 7,7%) en het Paardeveld (600 meter aan 5,6%). De top van die laatste heuvel lag op elf kilometer van de streep.

Zes man voorop

De vlucht van de dag bestond uit zes renners: Max Kroonen (VolkerWessels), Bodi del Grosso (ABLOC CT), Wouter van de Weerdhoof, Rick Ottema (Allinq CT), Axel van der Tuuk (Metec SOLARWATT p/b Mantel) en Björn Bakker (Scorpions Racing Team). De avonturiers verzamelden een voorsprong van twee minuten op het peloton, waar Israel-Premier Tech en Jayco AlUla aanvankelijk het tempo bepaalden. Met respectievelijk Giacomo Nizzolo en viervoudig winnaar Dylan Groenewegen hadden beide teams een serieuze kanshebber in huis.

Later zagen we ook de troepen van Tudor, Alpecin-Deceuninck en Team DSM het commando voeren. De voorsprong van de zes liep zodoende wat terug. Dat was nog sterker het geval toen Intermarché-Circus-Wanty er in de voorlaatste ronde een lap op gaf en het in waaiers probeerde te trekken. De versnelling leidde even tot wat scheuren, maar bij de laatste doorkomst was er nog altijd een relatief groot pak bijeen. We leken af te stevenen op een massasprint.

Dan moest de kopgroep eerst nog wel teruggepakt worden. Nadat het verschil even was teruggebracht tot minder dan een halve minuut, liep de voorsprong later weer op. Met nog 25 kilometer te gaan, hadden de vijf aanvallers – Del Grosso was inmiddels afgehaakt – zo’n vijftig seconden. Het peloton was op dat moment overigens wel weer wat uitgedund door een val, waar evenwel geen grote favorieten voor de zege bij lagen.

Op naar een massasprint

Op twaalf kilometer van het einde, bij het opdraaien van het Paardenveld, waren de meeste vluchters al gegrepen. Alleen Ottema en Kroonen reden nog enkele tellen voor de meute uit. Kroonen zette vervolgens alleen door, maar in de laatste tien kilometer werd ook hij gegrepen. We gingen op naar een massasprint.

Alpecin-Deceuninck had de trein goed op de rit in de laatste kilometer, maar Groenewegen zat in het wiel van hun sprinter Jakub Mareczko. De Nederlander van Jayco AlUla kwam er met veel snelheid uit en wist de winst binnen te halen.