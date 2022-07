Grischa Niermann: “We zijn niet bang, maar Parijs is nog ver”

De mokerslag die Jonas Vingegaard op de Col de Granon aan Tadej Pogacar heeft uitgedeeld, doet Jumbo-Visma vooralsnog niet zweven. De gele trui zit riant om de schouders van de jonge Deen, terwijl de Nederlandse ploeg het sterkste collectief in deze Tour heeft. Na de dramatisch ontknoping van de Tour de France van 2020 waar Primoz Roglic op de voorlaatste dag verrassend het geel nog af moest geven, gaat Jumbo-Visma nu niet zweven.

Aan het rennershotel van de ploeg in Serre-Chevallier valt het personeel elkaar in de armen en werden er high-fives gemaakt. Natuurlijk moet deze rit gevierd worden. Twee jaar lang was Tadej Pogacar immers een spook voor hen.

De klap die de Sloveen de Nederlandse ploeg twee jaar geleden in de slottijdrit op La Planche des Belles Filles uitdeelde, heeft ongekend veel pijn gedaan. En ditmaal zijn ze er echt in geslaagd om de onverslaanbaar geachte tweevoudig Tour-winnaar een mokerslag uit te delen. Dit is de dag waar ze al twee jaar van dromen.

Met enkele belangrijke sponsors, waaronder Colette van Eerd van Jumbo Supermarkten, wordt door de teamleiding een glaasje champagne uit een plastic bekertje gedronken. Toch valt vooral de nuchterheid binnen de ploeg op.

De eerste zin die teammanager Richard Plugge in vrijwel ieder interview uitspreekt is dat de Tour nog anderhalve week duurt. We zitten inderdaad net pas over de helft, terwijl de rit over de Granon de eerste echte rit in het hooggebergte was.

Enorme kloof

Toch is de voorsprong van Jonas Vingegaard van 2’16 op Romain Bardet en 2’22 op rivaal Tadej Pogacar in het hedendaagse wielrennen een enorme kloof. Daarbij maakt Vingegaard in deze Tour bergop al vanaf La Planche des Belles Filles een ongekend sterke indruk. Het feit dat ze Pogacar echt op de pijnbank hebben kunnen leggen, is een overwinning op zich.

“Ik denk niet dat Pogacar een enorm slechte dag kende”, oordeelt ploegleider Grischa Niermann. “Ik denk dat hij zoveel krachten heeft verspeeld op de Galibier, dat hij zich daardoor later op de Granon zelf een beetje tegenkwam. Wij wilden Primoz Roglic op de Galibier vooruit krijgen, maar die vrijheid wilde hij Primoz niet geven. Daarmee heeft Primoz een heel grote bijdrage geleverd in het afmatten van Pogacar.”

“Toen Primoz eraf was gereden heeft Pogacar zelf lang op kop gereden met Jonas in zijn wiel. Ik denk dat dit hem veel krachten heeft gekost. Op de Galibier maakte hij een heel sterke indruk. Uiteindelijk heeft hij een inzinking gekregen. Dat is natuurlijk mooi voor ons.”

Ook Plugge was enigszins verrast door de instorting van Pogacar: “Het moest een keer gebeuren met het team van hem dat danig verzwakt is. Dat zag je ook op de Galibier waar hij zelf heel veel gaten moest dichten. Het was ook onze bedoeling om hem daar af te matten, zodat hij die inspanningen later moest bekopen.”

Dat Jumbo-Visma er in de geschiedenis van de ploeg nog nooit zo goed heeft voorgestaan om de Tour de France te winnen erkent Niermann: “Dat klopt. We hebben de gele trui al eerder gehad, maar we willen hem in Parijs hebben en niet na rit elf.”

Is dat de les van 2020?

Niermann: “Misschien wel. We hebben dingen zeker geleerd uit die Tour. We staan er nu een stuk beter voor. Jonas heeft 2’16 voor op Romain Bardet en 2’22 op Pogacar. Dat is een mooie kloof. Maar hiermee is de Tour nog niet beslist. Iedereen heeft gezien dat we een sterke ploeg hebben. We zijn ook niet bang, maar er kan nog van alles gebeuren. Deze voorsprong is het nu waard om de gele trui te gaan verdedigen. Maar er komen nog minimaal vier heel zware bergritten. We zijn nog lang niet in Parijs.”

En ook Richard Plugge sluit zich hierbij aan: “Dit is een grote slag, maar we hebben nog anderhalve week te gaan. Het is belangrijk dat we nu van dag tot dag aan ons plan blijven vasthouden.”

Ook Plugge beaamt dat het dramatische verlies van de Tour in 2020 een belangrijke les voor de ploeg is geweest. “Het drie keer winnen van de Vuelta a España met Primoz Roglic heeft ons veel geleerd. Hoe win je een grote ronde Dat moet je een keer mee maken. Dat staat niet in een boekje uitgelegd. En ook het verliezen van de Tour van 2020 is een wijze les geleerd. Daar hebben we lering uit kunnen trekken. Dat betekent nu dat we stap voor stap alles goed moeten blijven doen.”

