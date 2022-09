Grischa Niermann over tijdwinst Roglic: “Eerste keer dat we Evenepoel kwetsbaar zien”

Grischa Niermann is tevreden over de etappe van vandaag. De ploegleider van Jumbo Visma ziet kopman Primoz Roglic tijd terugpakken op de rode trui, maar wil desondanks niet te hard van stapel lopen: “Evenepoel heeft nog altijd een comfortabele voorsprong.”

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Direct na afloop van de etappe staat Grischa Niermann de colllega’s van Eurosport te woord. “Als team communiceren we goed over een dag als vandaag. We wilden Robert (Gesink, red.) op kop laten rijden, omdat we wisten dat het lastig zou worden op die steile stukken.”

Evenepoel kraakt op slotklim

“Het is de eerste keer deze Vuelta dat we Evenepoel kwetsbaar zien”, gaat de Duitser verder. “Maar hij heeft nog altijd de leiding en ook morgen staat er weer een belangrijke etappe op het programma. Die koninginnenrit wordt één van de belangrijkste en zwaarste etappes van deze Vuelta, mede door de hoogte van de finish. We gaan een nieuw plan smeden om morgen opnieuw aan te vallen”, sluit Niermann af.