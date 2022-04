Grischa Niermann over Roubaix-ambities Wout van Aert: “Hij start in een vrije rol”

Wout van Aert krijgt van Jumbo-Visma een vrije rol in Parijs-Roubaix. Dat heeft ploegleider Grischa Niermann na de verkenning in Noord-Frankrijk verteld aan diverse Belgische media. Van Aert was daar overigens zelf niet bij. “De verkenning kwam te vroeg, dat hoeft ook niet per se voor Wout”, zegt Niermann.

“De medische staf heeft de knoop doorgehakt. Ik ben een ploegleider, ik kan niet bepalen of Wout fit is of niet”, gaat de Duitse ploegleider verder tegen HLN. “We gaan niet ontkennen dat we hem in de Ronde en de Amstel hebben gemist. Zelfs al hebben we daar een goede wedstrijd gereden, met Tiesj Benoot en met Christophe Laporte. We hebben in dit voorjaar een aantal keren laten zien hoe we graag koersen, met Wout erbij. Zo hebben we de Omloop en de E3 Harelbeke gewonnen.”

Vraagteken

In hoeverre Van Aert in topvorm zal starten, weet ook Niermann niet. “Hij zal zondag niet in de vorm van zijn leven staan. Hij is wel gezond genoeg om te starten. We kunnen alleen maar hopen dat hij komt om te winnen. Het vraagteken blijft”, houdt hij een slag om de arm. “Aan de andere kant gaat het trainen weer erg goed. Daarom kunnen we hem opstellen.”

“Wout wilde heel graag rijden. Ook voor hem was het wachten op groen licht van de ploegdokters. Het gaat hopelijk goed met hem. Maar de verkenning kwam te vroeg. Dat hoeft ook niet per se voor Wout. Hij heeft al een paar keer Parijs-Roubaix gereden en misschien maakt hij er de volgende dagen wel een ritje. Zo’n verkenning moet ook haalbaar zijn”, aldus Niermann.

Meer dan één plan

Jumbo-Visma heeft al laten zien dat het in de breedte een sterke ploeg heeft. Daar komt de absolute kopman dus weer bij nu. “Wout start in een vrije rol”, zegt Niermann. “We zullen zien hoe het gaat. Het gaat zondag niet enkel om Wout. We hebben Christophe Laporte, Nathan Van Hooydonck en Mike Teunissen. Zij kunnen ook ver komen en een finale rijden. In Parijs-Roubaix heb je meer dan één plan nodig, er kan heel veel gebeuren onderweg. Als je alles op één kopman zet, kan je erg teleurgesteld worden.”