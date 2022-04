Jumbo-Visma met Laporte, Teunissen en terugkerende Van Aert in Parijs-Roubaix

Jumbo-Visma heeft de selectie voor Parijs-Roubaix bekendgemaakt. Daarbij ook Wout van Aert, die groen licht heeft gekregen om na zijn coronabesmetting weer te koersen. Vanwege de moeilijke aanloop van de Belgisch kampioen, krijgen ook andere renners van de Nederlandse ploeg een vrije rol.

Onder andere Christophe Laporte, Mike Teunissen en Nathan Van Hooydonck mogen voor eigen kansen rijden in de Helleklassieker. Laporte stond dit jaar al op het podium van de E3 Saxo Bank Classic, waar hij een koppeltijdritje deed met Van Aert, en Gent-Wevelgem. Beide keren eindigde de Fransman als tweede. Teunissen werd twaalfde in de E3 Saxo Bank Classic en negentiende in de Ronde van Vlaanderen.

Mike Teunissen

“Deze wedstrijd past goed bij me, ik heb er goede herinneringen aan”, zegt Teunissen, de winnaar van de beloftenversie in 2014. “Voor deze zondag is het moeilijk een uitslag te voorspellen. Het is ook afhankelijk van hoe we koersen. Hopelijk kan ik meedoen in de finale, maar we moeten afwachten hoe het gaat. Ik had gehoopt dat mijn voorjaar iets beter zou zijn.”

“Het niveau is erg hoog, in het team en in de wedstrijden. Ik kan doen wat ik zou moeten doen, maar ik kan niet iets extra’s brengen meestal. Hopelijk gaat het zondag iets beter. Dan ziet de wereld er weer heel anders uit”, zegt Teunissen, die zondag nog drie andere ploegmaten heeft dan de reeds genoemden. Dit zijn Edoardo Affini, Mick van Dijke en de Nederlands kampioen Timo Roosen.