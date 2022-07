Grischa Niermann: “Het is straks aan Roglic om bommetjes te droppen”

Interview

Jumbo-Visma toonde zich na afloop van de etappe met aankomst op de Planche des Belles Filles strijdvaardig. Zowel teammanager Richard Plugge als ploegleider Grischa Niermann waren blij dat hun kopmannen niet nog meer schade hebben opgelopen. “Hier had ik deze morgen voor getekend”, vertelde de Duitser.

Pessimisten zagen Tadej Pogačar vandaag zijn leidersplaats verstevigen en de Tour verder domineren. Optimisten merkten op dat vooral Jonas Vingegaard de evenknie was van de Sloveen en de achterstand niet verder zag oplopen. Richard Plugge en Grischa Niermann horen bij de laatste categorie.

“Tweede en derde. Dan is er in eerste instantie uiteraard wat ontgoocheling”, aldus teammanager Plugge. “Want Jonas was er heel dichtbij. Anderzijds, als je ziet hoe ze vandaag gevochten hebben, dan stemt ons dat bijzonder tevreden. Hoe Primož vandaag heeft geknokt, ondanks de rugpijn na zijn val tijdens de kasseirit… Hij heeft een hoge pijndrempel.”

“Of er gewettigde hoop is dat we de komende twee weken Tadej Pogačar nog kunnen bedreigen? Honderd procent”, klinkt het ferm. “De finish ligt in Parijs, niet op de top van de Planche des Belles Filles. We blijven bij ons plan.”

Grischa Niermann geeft aan dat hij – in de gegeven omstandigheden – vooraf had getekend voor dit resultaat. “Dit is een klim die Pogačar op het lijf geschreven is. Een 20 minuten-inspanning, dat ligt hem perfect. We hebben er nooit rekening mee gehouden dat we hier tijd terug zouden pakken. Dat Jonas, die misschien iets te vroeg aanzet, en Primož, die met zoveel pijn in de rug rondfietst en toch the best of the rest is, tweede en derde worden, is een opsteker.”

Met drie in de top tien

“Het ziet er nog steeds goed uit voor ons”, gaat de Duitser verder. “Met Pogačar draagt vandaag de sterkste man in koers het geel, maar ik zag daarnaast een sterk Jumbo-Visma, met ook nog Sepp Kuss in de top tien. We kijken uit naar de Alpen en de Pyreneeën.”

Over de onderlingen verhoudingen tussen Vingegaard en Roglič is Niermann glashelder. “Het is duidelijk dat Jonas een voorgift van twee minuten heeft op Primož. In een één-tegen-ééngevecht mag hij de laatste kilometer aangaan, maar de Tour gaat hij normaal niet meer winnen. Maar hij kan zijn rol spelen, als hij straks hersteld is, tenminste.”

Wordt Roglič dan diegene die in de Alpen en Pyreneeën bommetjes moet gooien? “Bommetjes droppen. Dat is hoe mijn collega Arthur van Dongen het altijd verwoordt”, lacht Niermann. “We gaan het dag per dag bekijken en als Primož fit is, zien we verder.” Roglič is de man die in het verleden eerder een afwachtende houding aannam. “Of hij straks de omschakeling kan maken? Het zal wellicht moeten. Daar gaan we over praten.”