Griepige Michael Storer niet van start in Ronde van Romandië

De Ronde van Romandië van Michael Storer zit er na ruim vijf kilometer alweer op. De Australiër van Groupama-FDJ kreeg gisteravond, na de proloog, griepklachten en staat daarom niet aan de start van de eerste rit in lijn. Dat meldt zijn ploeg op haar sociale media.

“Verzwakt door de griep, sinds gisteravond, zal Michael Storer niet aan de start staan van de eerste etappe van de Ronde van Romandië”, luidt het bericht van Groupama-FDJ, dat nog wel Thibaut Pinot overhoudt als kopman. Storer werd gisteren 97e in de proloog. Vorige week eindigde hij nog als tweede in de Tour of the Alps, nadat hij in de regenachtige slotrit als enige het DSM-duo Thymen Arensman en Romain Bardet kon volgen.

Diminué par un syndrome grippal, depuis hier, Michael Storer ne prendra pas le départ de la première étape du Tour de Romandie. pic.twitter.com/WzRmwAurUt — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) April 27, 2022