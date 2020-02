Grieperige Van der Breggen past voor Omloop Het Nieuwsblad vrijdag 28 februari 2020 om 10:04

Anna van der Breggen zal morgen niet deelnemen aan Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen. De renster van Boels-Dolmans kampt met griep en is niet fit genoeg om te starten. Van der Breggen zal worden vervangen door Skylar Schneider.

De voormalig wereldkampioene was een van de favorieten voor de zege in Omloop Het Nieuwsblad, na haar optreden in de Ronde van Valencia voor vrouwen. Van der Breggen soleerde op knappe wijze naar de ritzege in Finestrat en kroonde zich enkele dagen later tot eindwinnares van de 2.2-wedstrijd.

Boels-Dolmans kan zaterdag dus niet beschikken over de extra klasse van Van der Breggen, maar de Nederlandse formatie rekent wel op de winnares van vorig jaar, Chantal Van den Broek-Blaak, Christine Majerus, Jip van den Bos, Eva Buurman, Lonneke Uneken en Schneider.