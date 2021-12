Gretige Jake Stewart: “Ik wil bewijzen dat het geen beginnersgeluk was”

Een van de revelaties van het vroege voorjaar van 2021 was Jake Stewart. Het tweede deel van zijn seizoen verliep echter niet helemaal volgens plan. Nu hoopt hij in 2022 weer terug te keren op zijn eerdere niveau. “Ik wil mijn resultaten herhalen en verbeteren”, zo laat hij weten in een gesprek met Cycling Weekly.

De 22-jarige eerstejaars prof uit het Britse Coventry stak in de eerste koersen van het seizoen gelijk zijn neus aan het venster. Zo werd hij vierde in de Etoile de Bessèges, zesde in Nokere Koerse én tweede in de Omloop Het Nieuwsblad. Vooral die laatste klassering maakte indruk bij het grote wielerpubliek. Hij moest daar alleen de Italiaan Davide Ballerini laten voorgaan in de sprint.

Na dit straffe begin brak hij in Cholet-Pays de la Loire echter zijn middenhandsbeentje, als gevolg van een incident met Nacer Bouhanni. Laatstgenoemde zorgde er met een gevaarlijk manoeuvre voor dat Stewart in de sprint met zijn hand de hekken toucheerde. “Het was de week voor de Ronde van Vlaanderen, een groot doel voor mij en het team, vooral omdat mijn vorm zo goed was. Het was mentaal zwaar om die wedstrijd te moeten laten schieten. Bovendien kon ik de weken erna niet op de weg trainen omdat de trillingen voor teveel pijn zorgden.”

Toen Stewart terug in koers kwam, tijdens de Ronde van Romandië, viel dat hem zwaar. “Het was een moeilijke koers, en ik had niet genoeg uren op de fiets gezeten door mijn blessure. Ook was ik niet op hoogte geweest. Ik had dus erg veel moeite om de goede benen terug te vinden in de bergen”, verklaart hij zijn mindere optreden in de wedstrijden na zijn terugkeer.

In 2022, als hij samen met Arnaud Démare en Stefan Küng de kar moet gaan trekken bij Groupama-FDJ tijdens de klassiekers, hoopt hij er echter weer te staan. “Ik ben gretig om te bewijzen dat Omloop Het Nieuwsblad geen eenmalig succes was, een toevalstreffer. Het is gemakkelijk om te zeggen dat het beginnersgeluk was als neo-prof, maar ik was tot die prestaties in staat”, geeft de Brit aan, verwijzend naar zijn verschillende ereplaatsen. Het vertrouwen dat Stewart in zichzelf heeft, wordt gedeeld door zijn ploeg. Zij hebben zijn contract verlengd tot en met 2024.