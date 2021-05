Greipel wint voor de tweede keer in zes dagen: “We verdienden deze zege echt”

Voor Israel Start-Up Nation en sprintkopman André Greipel stond in de vierde etappe van de Ruta del Sol alles in het teken van de massasprint. De ploeg werkte hard om het peloton gegroepeerd naar de streep te brengen, waarna de Duitse spurter de kroon op het werk zette.

“Iedereen van de ploeg was vastberaden om vandaag een massasprint te rijden, dus ik denk dat we de overwinning echt verdienden”, zei Greipel naderhand in het flashinterview. “Alexander Cataford deed samen met de twee andere jongens geweldig werk om de vlucht van de dag terug te halen. Daarna lieten we met de ploeg zien dat we een erg sterke sprinttrein hebben.”

“Vooral onze ervaren renners Daryl Impey en Rick Zabel lieten nog maar eens zien dat ze tot de beste lead-outs ter wereld horen. Met Hugo Hofstetter, James Piccoli en Jenthe Biermans deden we het geweldig vandaag. Ik ben echt blij dat ik het kon afronden en nog een keer kon winnen”, aldus de 38-jarige sprinter, die zondag ook al de beste was in de Trofeo Alcudia.

Of de sprinters morgen in de slotetappe naar Pulpí een nieuwe kans krijgen om te strijden om de winst, kon Greipel niet zeggen. “Vandaag is vandaag, ik wil eerst van vandaag genieten. Morgen is een erg lastige aankomst met een klim, met de top op slecht vijf kilometer van de finish. Het wordt moeilijk. We zullen zien wat er morgen gebeurt.”