Greipel weer dicht bij zege, Cavendish begon sprint te laat

Net als de eerste vier etappes, eindigde ook de zesde dag van de Ronde van Turkije in een sprint. Andre Greipel kwam net tekort om Jasper Philipsen van de dagwinst te houden, terwijl drievoudig ritwinnaar Mark Cavendish deze keer met de vierde plaats genoegen moest nemen.

“We deden weer een sterke lead-out en helaas kwam ik deze keer een paar centimeter tekort”, zei Greipel naderhand. Zijn sprinttrein bij Israel Start-Up Nation overleefde de laatste klim richting de finish, waarna de Duitser in positie werd gebracht voor de slotkilometers. In de eindspurt moest hij dan zijn meerdere in Philipsen erkennen. “Mijn ploeggenoten verdienden de zege vandaag. Ongelooflijk hoe toegewijd ze zijn en hoe zeer ze in mijn sprint vertrouwen.”

Greipel moest het zien te redden zonder de hulp van Rick Zabel, die bij een kleine val betrokken was. Op de laatste klim probeerde hij terug naar voren te komen en slaagde daar bijna in, maar uiteindelijk kon hij toch niet zijn steentje bijdragen aan de lead-out. “We misten hem in de trein”, vertelde kopman Greipel verder. “Toch blijven we proberen die etappezege hier uit Turkije mee te nemen.”

Cavendish

Cavendish greep deze keer net naast de podiumplaatsen, nadat hij eerder deze week driemaal op rij had gewonnen. Wel behield hij in Marmaris zijn groene puntentrui. “Voorheen had ik deze rit al eens gewonnen en ik ben ook weleens op die laatste klim gelost, dus we wisten niet hoeveel van ons daaroverheen zouden komen. We hadden een plan vandaag, maar helaas verloor Shane in de slotkilometer de aansluiting door mechanische pech.”

“Daarom moest ik op de anderen wachten tot zij de sprint zouden aangaan, terwijl ik die van mij iets te laat begon. Het is zoals het is, maar hopelijk krijgen we in de laatste twee etappes de kans om nog meer goede uitslagen te rijden”, aldus de Britse sprinter van Deceuninck-Quick-Step.