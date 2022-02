Grégory Baugé aangesteld als bondscoach Franse baansprinters

Grégory Baugé is door de Franse nationale wielerbond aangesteld als bondscoach van de Franse baansprinters. De negenvoudige wereldkampioen moet de nationale sprintploeg zo goed mogelijk voorbereiden op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Baugé gaat op 1 maart aan de slag.

Baugé was jarenlang een steunpilaar in de Franse ploeg en won in zijn carrière negen wereldtitels, waaronder vier titels op de individuele sprint. Hij won ook vier olympische medailles tussen 2008 en 2016, waaronder een zilveren medaille op de individuele sprint in Londen. In zijn nieuwe rol bij de sprintploeg moet hij zijn kennis overdragen op de jongere generatie sprinters. Zijn eerste grote sportieve doelstelling is hij wereldkampioenschap baanwielrennen, dat van 12-16 oktober wordt gehouden in Saint-Quentin-en-Yvelines.

Op de website van de Franse bond laat Baugé weten dat hij uitkijkt naar deze nieuwe uitdaging. “Na meer dan tien jaar de Franse trui te hebben gedragen, ben ik erg blij en trots om me aan te sluiten bij de Fédération Française de Cyclisme als nationale sprintcoach, om al mijn energie en ervaring over te brengen op de atleten, en om hen te begeleiden in hun jacht naar prestaties.”

Mogelijk hebben de baansprinters van Baugé tijdens de Spelen van Parijs veel te stellen met de Nederlandse baansprinters. Afgelopen zomer haalden Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland de gouden en zilveren medaille op de individuele sprint en reed de Nederlandse ploeg naar het goud op de teamsprint, waar Frankrijk het brons pakte.