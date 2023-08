vrijdag 25 augustus 2023 om 17:37

Gregor Mühlberger wint na late aanval in Duitsland: “Het waren goede omstandigheden voor mij”

In de tweede rit van de Deutschland Tour wist Gregor Mühlberger (Movistar) de concurrentie te verrassen door op twintig kilometer van de streep te vertrekken. In de finale wist hij af te rekenen met medevluchter Florian Stork en pakte zo zijn derde zege van het seizoen. De Oostenrijker won eerder het Oostenrijks nationaal kampioenschap en een rit in de Tour of the Alps.

In de heuvelachtige én regenachtige finale richting Winterberg was het ook voor Mühlberger een verrassing dat hij in de aanval ging. Het plan van de ploeg was vooraf anders uitgetekend. “We hadden in gedachte om voor Alex (Aranburu, red.) te rijden, omdat hij er goed voor staat in het algemeen klassement. Op de Altastenberg reden ze heel hard voor de bonificatieseconden en toen ging ik naar de rechterkant van de weg. Ik had een klein gaatje, dus ik ging ervoor. In mijn oortje riep Alex ‘go go go’ en ik had Stork in mijn wiel.”

Kopman Alex Aranburu had nog drie man bij zich in het peloton, waardoor de Oostenrijker de ruimte kreeg om te vertrekken. “Samen met Stork dacht ik dat we het wel konden proberen. Als ze mij hadden teruggepakt had ik nog geprobeerd te werken voor Aranburu, maar gelukkig haalde ik het tot de finish.” Mühlbeger kwam solo over de finish met een voorsprong van tien seconden. Aranburu kwam als tweede over de meet.

Ideale omstandigheden

Waar de meeste renners niet blij worden van zware regenval, was de renner van Movistar wel blij met het weer. “Eerlijk gezegd was het niet zo koud. Het waren goede omstandigheden voor mij met de regen en het redelijk warme weer. Het was niet heel zwaar. Het was dan wel een natte dag, maar de wegen waren niet glad.”

Het is voor Mühlberger zijn eerste zege sinds het winnen van de nationale kampioenstrui in juni. “Ik word betaald om te winnen, hè?”, grapt de Oostenrijker over zijn goede seizoen. “Nee, ik ben heel blij met het seizoen tot nu toe. Ik was niet heel tevreden met mijn Tour de France, maar ik haal veel plezier uit het rijden met deze jongens en bij deze ploeg. De winst hier is niet ver van mijn geboortegrond. Dus ik ben erg blij om hier te winnen.”